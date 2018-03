Mundo

Naufrágio em rio causa vários mortos

Várias pessoas morreram afogadas no rio Congo, na província de Maï-Ndombe, no sudoeste da República Democrática do Congo (RDC), após o naufrágio de um barco em que seguiam na noite de terça-feira última, informou quarta-feira à imprensa o deputado congolês, Didas Pembe.

Superlotação de barcos apontada como causa de acidentes

Fotografia: DR



De acordo com o deputado Pembe, que também é natural desta localidade, o barco vinha de Mushi para Kinshasa quando um vento violento o sacudiu, a cerca de quarenta quilómetros de Kwamoth, na província de Mai-Ndombe.

“Poucos sobreviventes foram encontrados no Congo Brazzaville e em Epulu, uma aldeia perto de Kwamouth”, informou o parlamentar e acrescentou que o barco levava quase 500 passageiros a bordo.

Pembe pediu ajuda ao Governo para resgatar os sobreviventes e encontrar os desaparecidos.

O transporte fluvial é um dos mais utilizados na RD Congo, que dispõe de muitos rios, incluindo o Congo, de quatro mil e 700 quilómetros de comprimento e lagos e os naufrágios são constantes por causa, na maioria das vezes, da superlotação de barcos.

A esta causa se juntam mais outras, como a má sinalização das vias navegáveis, a ausência de sinalização dos barcos e a inexperiência dos comandantes. A maioria dos barcos não cumpre com normas de segurança, nomeadamente o uso de coletes e bóias salva-vidas bem como sinais luminosos, de acordo com o deputado Pembe.

Por outro lado, vinte e três pessoas morreram em três dias de confrontos entre comunidades de uma região do Leste da República Democrática do Congo, palco de frequentes violências mortíferas pelo controlo de terras, segundo o balanço apresentado quarta-feira à comunicação social por um líder local. Os confrontos entre hutus e nande começaram domingo, anunciou à AFP François Bakundakabo, delegado do governador do Kivu-Norte.