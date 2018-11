Mundo

Naufrágio no Lago Victória provoca 29 vítimas mortais

Pelo menos 29 pessoas morreram sábado à noite no Lago Victória, no Uganda, quando o navio em que seguiam afundou por razões que ainda não estão oficialmente esclarecidas. O barco, que transportava cerca de 100 pessoas, afundou-se já perto de Kampala quando efectuava um dos tradicionais cruzeiros de fim- de- semana.

Cem pessoas viajavam com mercadorias diversas

Fotografia: DR

Um porta-voz da Polícia, Patrick Onyango, confirmou o acidente e sublinhou que ele se pode ter dado devido ao excesso de passageiros que seguiam a bordo, um facto recorrente em anteriores episódios semelhantes a este que ocorrem também no Lago Victória.

Uma das pessoas que seguia a bordo e que conseguiu ser resgatada com vida é o príncipe Daudi Kintu Wasajja, um dos irmãos do rei do reino Buganda, um dos mais tradicionais do Uganda.

Outro sobrevivente é o músico Iryn Namubiro, que na ocasião abrilhantava o espectáculo que habitualmente é realizado a bordo deste tipo de cruzeiros.

Segundo as autoridades, dois pequenos barcos de pesca foram preponderantes nas operações que permitiram resgatar do mar dezenas de pessoas, sendo ainda referir que a bordo não existiam o número de coletes de salvação suficientes para todos os passageiros.

O uso de embarcações precárias e a falta de manutenção têm sido as principais causas de naufrágio na maioria dos países africanos.