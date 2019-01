Mundo

Navios de guerra do Irão cumprem missão no Atlântico

O Irão vai enviar ao oceano Atlântico os novos navios de guerra para uma missão de cinco meses, anunciou a agência de notícias iraniana Fars, que citou responsáveis da Marinha iraniana.

Fotografia: DR

“Há já alguns anos, a Marinha prevê destacar uma frota no oceano Atlântico e agora parece que tudo está pronto para lançar a missão”, refere a agência.

A missão será lançada no final de Março, afirmou na sexta-feira o contra-almirante Turaj Hassani-Moghadam à agência Irna.

Com uma duração de cinco meses, a missão será a mais longa efectuada pela Marinha iraniana na última década, adiantou a Fars.

O navio-cisterna Kharg e o 'destroyer' Sahand com mísseis teleguiados farão parte desta frota que deve atracar num país latino-americano aliado, indicou a Fars, referindo-se à Venezuela.