Mundo

Ndayishimiye é o vencedor das presidenciais

O Tribunal Constitucional do Burundi rejeitou, ontem, o recurso do principal partido da oposição, contra o resultado da eleição presidencial de 20 de Maio, que proclamou o candidato do partido no poder, Évariste Ndayishimiye, vencedor do pleito.

Évariste Ndayishimiye, Presidente eleito do Burundi

Fotografia: DR

De acordo com a Efe, o recurso de Agathon Rwasa contra os resultados das eleições presidenciais, legislativas e comunais, é “nulo e sem efeito”, anunciou o tribunal, que validou os resultados definitivos, dando vitória ao general Ndayuishimie, com 68 por cento dos votos, seguido de Rwasa (22,42), e 2,46 para Gaston Sindimwo, do partido UPRONA.

Évariste Ndayishimiye, 52 anos, toma posse em Agosto, para um mandato de sete anos renovável apenas uma vez. Sucede a Pierre Nkurunziza, no poder desde 2005, que o escolheu como delfim e sucessor.