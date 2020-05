Mundo

Negociações entre Londres e Bruxelas sem progressos

O Reino Unido lamentou, ontem, a falta de progressos nas negociações com a União Europeia (UE) para um acordo pós-Brexit, pedindo a Bruxelas uma “mudança de abordagem” enquanto a UE mostrou-se “desapontada” com a “falta de ambição” dos britânicos.

Fotografia: DR

“Lamento que tenha sido feito muito pouco para chegar a um acordo sobre as questões pendentes mais importantes”, afirmou o negociador chefe britânico, David Frost, em comunicado. Mesmo assim, disse acreditar que “um acordo” poderá ser alcançado até o final do período de transição, no fim de 2020.

“Estou desapontado com a falta de ambição do lado do Reino Unido em algumas áreas”, declarou o negociador chefe da UE, Michel Barnier, falando em videoconferência de imprensa, a partir de Bruxelas. Barnier lamentou, ainda, que esta tenha sido uma “ronda de visões divergentes, sem qualquer progresso” em áreas como a da governação.

As duas equipas negociadoras concluíram, ontem, a terceira ronda, as duas últimas por videoconferência devido às restrições de viagem durante a pandemia da Covid-19.

Os dois lados permanecem em desacordo numa série de questões, como a das pesca e o papel dos tribunais na resolução de disputas futuras.

“É difícil perceber por que é que a UE insiste numa abordagem ideológica que torna mais difícil chegar a um acordo benéfico para ambos”, afirmou Frost.