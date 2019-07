Mundo

Negociações são retomadas em Barbados

O Governo da Venezuela e a oposição retomaram ontem as conversações destinadas a terminar com a crise política no país sul-americano.

Ministro da Informação venezuelano, Jorge Rodrigues

Fotografia: DR

O ministro da Informação venezuelano, Jorge Rodrigues, disse no Twitter que chegou com a restante delegação governamental à nação caribenha de Barbados, onde na semana passada já decorreram diversos dias de conversações.

Rodriguez é designadamente acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza, e pelo governador do Estado de Miranda, Hector Rodriguez.

O chefe negociador da oposição, Stalin González, tinha previamente confirmado que a sua delegação se encontrava de regresso a Barbados para as conversações mediadas pelo Reino da Noruega.

A Venezuela atravessa um período de grande tensão política desde Janeiro, quando o Presidente Nicolás Maduro foi investido para um segundo mandato de seis anos, não reconhecido pela oposição que alega que os seus principais líderes opositores foram impedidos de participar nas eleições presidenciais.