Mundo

Negociações sobre a dívida devem ser feitas país a país

O Instituto Financeiro Internacional (IFI), representante dos credores privados da dívida mundial, alerta que eventuais negociações para reestruturação serão feitas país a país e alertou para o impacto negativo nos 'ratings' se for pedido um alívio da dívida.

Fotografia: DR

Negociações sobre alívio da dívida serão feitas país a país, segundo os credores. “O âmbito da participação do sector privado (na iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida proposta pelo G20) continua por clarificar e será provavelmente feita numa análise caso a caso”, lê-se no relatório feito pelo departamento de análise financeira do IFI, enviado aos credores membros deste órgão, citado pela Lusa.

De acordo com o documento, os credores deverão negociar individualmente com cada país "devido à heterogeneidade da base de credores privados, que inclui um grande leque de investidores e financiadores internacionais diferentes, como bancos comerciais, donos e gestores de activos, fundos soberanos, fundos de investimento e empresas não financeiras”.

No relatório, que salienta os constrangimentos do sector privado em aceitar um alívio da dívida, lê-se ainda que "alguns credores podem enfrentar dificuldades à participação [na iniciativa do G20] devido a obrigações fiduciárias ou considerações regulamentares".

O texto, elaborado pelo Departamento de Análise Financeira do IFI, alerta ainda para as consequências negativas para os países que peçam um alívio da dívida, considerando que as agências de notação financeira podem mexer nos 'ratings' e que esse tipo de iniciativa vai dificultar o acesso aos mercados depois de passado o período de pandemia.

"Os países soberanos elegíveis para participar na iniciativa do G20, que precisariam de pedir a suspensão, vão ter de considerar as implicações em termos de avaliação da qualidade do crédito pelas agências de 'rating' e o acesso futuro aos mercados", dizem os credores, concluindo que "os países que dependem mais de financiamento através de Eurobonds podem, assim, estar menos inclinados a pedir uma suspensão da dívida aos detentores de títulos soberanos".

Os 76 países em desenvolvimento que são elegíveis para a DSSI devem 18 mil milhões aos credores oficiais e mais 13 mil milhões aos credores privados até Dezembro, do total de cerca de 500 mil mi-lhões de dólares de dívida total que estes têm.

Entre os 76 países elegíveis para o apoio aos pagamentos da dívida estão todos os países lusófonos africanos (Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola e Guiné Equatorial, estes dois últimos também por estarem a implementar um programa financeiro do Fundo Monetário Internacional), tal como Timor-Leste.

O relatório do IFI surge na mesma altura em que a Comissão Económica para África das Nações Unidas vai reunir-se com os ministros das Finanças africanos, na sequência da discussão pública que tem existido nos mercados financeiros de África sobre como os Governos podem honrar os compromissos e, ao mesmo tempo, investir na despesa necessária para conter a pandemia da Covid-19, cujo número de mortos em África já ultrapassou os dois mil, em mais de 50 mil casos registados.