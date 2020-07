Mundo

Nelson Mandela é a pessoa mais influente entre a juventude africana

A luta do ex-Presidente sul-africano Nelson Mandela pela liberdade e pelos direitos humanos faz dele a pessoa mais influente entre a juventude africana, de acordo com um inquérito realizado em todo o continente.

Fotografia: DR

O legado de Mandela está vivo, sete anos após a sua morte, de acordo com uma sondagem realizada aos jovens em 14 países africanos, na qual 86 por cento dos inquiridos afirmaram que os seus valores ainda hoje são relevantes. Estes resultados do inquérito foram divulgados hoje, na véspera do aniversário de Mandela, pela Fundação da Família Ichikowitz.

A posição de Mandela contra a desigualdade é pertinente para ajudar os africanos a combater a Covid-19, que está a crescer em toda a África do Sul e no continente, disse a Fundação Nelson Mandela, que se congratulou com as conclusões do levantamento.

"A pandemia expôs as grandes desigualdades em todo o mundo, as lacunas gritantes entre os que têm e os que não têm, e muitos em África confrontam-se com a sobrevivência ameaçada devido à falta de acesso aos cuidados de saúde", disse Luzuko Koti, porta-voz da fundação.

De acordo com os resultados do inquérito, 55 por cento dos inquiridos afirmaram que Mandela, mais do que qualquer outro, teve o maior impacto em África. A sondagem questionou 4.200 jovens homens e mulheres de 18 aos 24 anos na República do Congo, Etiópia, Gabão, Gana, Quénia, Nigéria, Mali, Maláui, Ruanda, Senegal, África do Sul, Togo, Zâmbia e Zimbabué.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) fará a palestra anual dedicada a Mandela no sábado, aniversário do Prémio Nobel da Paz.

Hoje, foi prestada a última homenagem à filha de Mandela, Zindzi, que morreu esta semana num hospital de Joanesburgo.

Embora a sua causa de morte não tenha sido anunciada, o seu filho disse à emissora estatal da África do Sul que Zindzi acusou covid-19 no dia da sua morte.

O Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa elogiou a sua família por ter feito esta revelação.

"Este é um vírus que nos afeta a todos e nunca deveria haver qualquer estigma em torno das pessoas que são infectados", disse o chefe de Estado através de uma declaração.