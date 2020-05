Mundo

Nelson Teich abandona Governo de Jair Bolsonaro

Imprensa brasileira noticiou saída de Teich antes de completar um mês no cargo

Fotografia: DR

O ministro brasileiro da Saúde, Nelson Teich, demitiu-se, ontem, antes de completar um mês à frente da pasta, noticiou a Globo.

Esta é a segunda saída de um ministro da Saúde brasileiro no meio da pandemia do novo coronavírus.

Nelson Teich, que tomou posse a 17 de Abril, sucedeu a Luiz Henrique Mandetta, mas, tal como este, discordou com o Presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de combate à Covid-19.

De acordo com a imprensa brasileira, nos últimos dias, Bolsonaro e Teich desentenderam-se, por exemplo, sobre o uso da cloroquina no tratamento do novo coronavírus - o Presidente quer alterar o protocolo e permitir a aplicação do medicamento desde o início do tratamento - e o decreto, do Presidente do Brasil, que aumentou as actividades essenciais no período da pandemia, incluindo salões de beleza, barbearias e ginásios.

Ambos estavam, ainda, em desacordo nas medidas adoptadas para o desconfinamento. Bolsonaro defende uma flexibilização mais imediata e ampla, quando Teich é mais moderado.

Ainda segundo a Globo, Nelson Teich foi chamado para uma reunião, no Palácio do Planalto, no período da manhã. Depois do encontro com Bolsonaro, o gabinete do ministro anunciou a demissão.

No Brasil há o registo de 202.918 casos e 13.993 mortes provocadas pela Covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infectou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

ONG denuncia “genocídio” de indígenas

A Organização Não-Governamental Survival Internacional denunciou, ontem, a invasão de terras indígenas no Brasil por madeireiros e garimpeiros a pretexto da pandemia de Covid-19, acusando o Governo de “genocídio legislado”.

“Vários territórios dos povos indígenas isolados, os povos mais vulneráveis do mundo, estão a ser invadidos por garimpeiros e madeireiros, aproveitando a pandemia de Covid-19”, denunciou a organização, em comunicado.

Para a directora de campanhas da Survival Internacional, Fiona Watson, o que está a acontecer aos povos indígenas do Brasil é “um ataque genocida”.

“Inúmeras terras indígenas estão a ser invadidas, com o apoio de um Governo que, abertamente, deseja destruir os primeiros povos do país. Nos próximos meses, durante a estação seca da Amazónia, provavelmente haverá outra onda devastadora de incêndios e veremos também os próximos passos do 'genocídio legislado' do Governo Bolsonaro”, disse.

De acordo com a Survival Internacional, no Vale do Javari (Amazonas), região que abriga mais povos indígenas isolados do que qualquer outro lugar do mundo, os garimpeiros invadiram a região do Rio Jutaí, onde vive o povo Korubo.

A Terra Indígena Ituna Itatá (Paraíba) e o território dos Uru Eu Wau Wau (Rondónia) estão também a ser ocupados por grupos de madeireiros e garimpeiros.

Ituna Itatá foi o território indígena mais desmatado em 2019 e um guardião da floresta, no território de Rondónia, foi assassinado no mês passado, segundo a organização, que denuncia, também, a destruição, por “gangues de madeireiros ilegais”, da floresta na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão.

“Esta floresta é o lar de indígenas isolados Awá, o povo mais ameaçado do planeta”, refere.

“No meio da pandemia que arrasa o país, estas e outras terras indígenas estão a ser atingidas por um golpe triplo”, acrescenta a Survival Internacional.

A organização acusa o Governo do Presidente Jair Bolsonaro de estar a tentar transformar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), num órgão comandado por militares e missionários, de promover o enfraquecimento dos organismos de protecção das terras indígenas e de, “com o seu discurso racista e acções anti-indígenas”, incentivar “uma onda de invasões”.

A isto junta-se, segundo a Survival Internacional, a “perigosa Medida Provisória 910”, a 'MP da Grilagem', que aguarda votação.

“Se aprovada, possibilitaria um dos maiores roubos de terras da História do Brasil e permitiria o roubo, em grande escala, de terras indígenas”, aponta a ONG.

Para a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA), os povos indígenas vivem “um momento de muita angústia” por causa dessa pandemia causada pelo coronavírus.