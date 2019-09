Mundo

Netanyahu anula deslocação à ONU devido à situação política em Israel

O Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anulou a sua deslocação à Assembleia-Geral das Nações Unidas, devido ao “contexto político” em Israel, disseram ontem fontes oficiais à agência France Press.

O anúncio ocorre um dia depois de eleições legislativas que não permitem distinguir um claro vencedor entre Benjamin Netanyahu e o seu rival Benny Gantz, ameaçando assim o futuro político do Primeiro-Ministro israelita, há uma década no poder.

De acordo com dados di-vulgados pelo jornal israelita Haaretz, contados 91 por cento dos votos, a coligação centrista Azul e Branco de Gantz conseguiu 32 deputados, mais um do que o Likud (direita) de Netanyahu. Em terceiro lugar aparece a Lista Árabe Unida (coligação de quatro partidos árabes israelitas) com 13 lugares, seguida do Israel Beiteinu (direita nacionalista secular, dirigido pelo ex-ministro da Defesa Avigdor Lieberman) com nove.