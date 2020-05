Mundo

Netanyahu defende anexação de territórios da Cisjordânia

O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu, ontem, no Parlamento, a anexação de parte de territórios palestinianos ocupados na Cisjordânia, noticiou a AFP.

Fotografia: DR

Benjamin Netanyahu defendeu esta posição perante os deputados horas antes da sessão de investidura do Governo de União, no Parlamento.

“As pessoas querem um Governo de união e é isso que terão hoje”, disse Netanyahu, pouco antes da sessão, no final da tarde, ontem, no “Knesset”, o Parlamento.

A investidura do novo Governo, que coloca fim à mais longa crise na história política do país, foi adiada de quinta-feira para ontem para permitir que Netanyahu terminasse a repartição das pastas ministeriais no seu partido, o Likud (direita).

“Está na hora de anexar partes da Cisjordânia ocupada. Aqui está a verdade: esses territórios são onde o povo judeu nasceu e se desenvolveu. É hora de aplicar a lei israelita e escrever um novo capítulo glorioso na história do sionismo”, disse Netanyahu, usando a linguagem usual para evocar a anexação de parte de territórios palestinianos.

“A verdade e todos sabem, é que as centenas de milhares de residentes da Judeia e Samaria (termo usado pelas autoridades israelitas para falar da Cisjordânia) sempre permanecerão nas suas casas, seja qual for o acordo encontrado no final”, disse Netanyahu aos parlamentares.

A anexação “não nos afastará da paz, aproxima-nos dela”, acrescentou.

Na última década, a população dos assentamentos israelitas aumentou 50 por cento para mais de 450 mil, em conflito com mais de 2,7 milhões de palestinianos.

Após 500 dias de reviravoltas, três eleições e negociações até ao último minuto, o Likud e a coligação centrista Azul e Branco assinaram um acordo de Governo para três anos, que nos primeiros 18 meses será dirigido por Netanyahu e depois por Gantz.

Netanyahu deverá começar a ser julgado por corrupção em três diferentes casos no final deste mês e milhares de israelitas manifestaram-se contra o acordo e um Governo que, segundo eles, ameaça a democracia.

Várias organizações colocaram dúvidas à legalidade do acordo e recorreram ao Supremo Tribunal, que acabou por o validar.

As pastas ministeriais também foram distribuídas equitativamente e cada um dos lados é livre de as atribuir a aliados, o que fizeram Benny Gantz, ao convidar uma parte da esquerda para o Governo, e Benjamin Netanyahu, com as formações ultraortodoxas.

“Tudo gira à volta da atribuição dos lugares. Este Governo não parece ter ideologia”, observou, ontem, o diário “Yediot Aharonoth”, sublinhando que as negociações fizeram com que não houvesse “debate de fundo” sobre as orientações do Governo, o maior da história de Israel, que a prazo contará com 36 ministros.

O “Governo de coligação e de emergência” para enfrentar a crise da pandemia do novo coronavírus pretende concentrar-se em “fortalecer a economia” e “aumentar a concorrência”.

Com cerca de nove milhões de habitantes, Israel regista oficialmente mais de 16.500 pessoas com a Covid-19, das quais 264 morreram.

Validado pelo Supremo

Benjamin Netanyahu foi formalmente mandatado para formar um Governo de coligação com o opositor Beny Gantz, depois de o Supremo Tribunal israelita validar o acordo firmado entre as duas partes.

O controverso acordo governamental foi concretizado após a Câmara dos Deputados emendar a Lei Básica do país, para permitir um Executivo com uma duração excepcional de três anos e uma investidura conjunta na qual Netanyahu liderará o primeiro ano e meio e Gantz irá assumir automaticamente o segundo mandato com a mesma duração.

Benjamin Netanyahu passa a liderar o novo Executivo, apesar de ser processado judicialmente por corrupção, suborno, fraude e quebra de confiança em casos separados.

Várias organizações civis exigiam que Netanyahu fosse impossibilitado de assumir funções e pediam, ainda, que o acordo de coligação com Benny Gantz fosse anulado.

Se o Supremo Tribunal não tivesse aprovado o acordo de coligação, Israel ter-se-ia mantido no bloqueio político que se verificava há mais de um ano, após três eleições antecipadas consecutivas.

Finalmente, Benjamin Netanyahu irá manter-se como Primeiro-Ministro pelo quarto mandato consecutivo, o quinto na sua carreira política, apesar da situação judicial.