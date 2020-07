Neto de Mandela revela que mãe testou positivo à Covid-19 antes de morrer

Nota de Esclarecimento

O autor do texto com o título “As Emendas na Constituição Russa”, publicado na nossa edição de ontem , na página 15, esclarece que a redacção correcta do 7º parágrafo do referido artigo é a seguinte: “É importante que os funcionários públicos russos não satisfaçam os interesses dos países estrangeiros e persigam os seus objectivos, a não ser aqueles que estejam virados para o desenvolvimento da Rússia e elevação do bem-estar dos cidadãos russos”.