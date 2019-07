Nguema promete abolição da pena de morte este ano

“Medidas de acção positiva” para negros e ciganos

Nos últimos anos, chegaram à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDRE), em Portugal, inúmeras queixas de discriminação em relação às comunidades ciganas, negras e brasileira. Perante isto, o Parlamento de Portugal decidiu abrir as portas para as ouvir. A versão preliminar do relatório com as conclusões foi apresentado na terça-feira, pela socialista Catarina Marcelino, relatora principal, e traz propostas nas áreas da Participação Política, Justiça e Segurança, Educação, Habitação, Emprego e Saúde.