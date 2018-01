Mundo

Nguesso pede cimeira sobre terrorismo

O Presidente congolês, Denis Sassou Nguesso, defendeu na semana finda na cidade de Brazzaville a organização de uma cimeira mundial sobre o terrorismo.

Presidente congolês, durante uma visita à França em 2017

Fotografia: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT | AFP



“Nós tomámos consciência de que é imperativo obtermos meios apropriados e juntar os nossos esforços face ao terrorismo. A necessidade de empreender uma consulta internacional impõe-se”, afirmou Denis Sassou Nguesso, durante uma cerimónia de apresentação de cumprimentos do Ano Novo com o corpo diplomático acreditado no Congo, realizada na quinta-feira.

É neste estado de espírito, acrescentou, que “nos convém perspectivar com as Nações Unidas e outros parceiros a organização de uma cimeira mundial sobre o terrorismo, a fim de examinarmos os contornos desta nebulosa e propormos respostas adequadas”.

“Face à cruzada implacável levada a cabo contra o seu desmantelamento na América, na Europa e no Médio Oriente, todos os dados tendem a demonstrar que o terrorismo escolheu África, que se tornou num principal alvo”, alertou o Chefe de Estado congolês.

Denis Sassou Nguesso advertiu que “o terrorismo busca agora refúgios mais seguros, explora as nossas fraquezas estruturais, nomeadamente a precariedade das grandes massas de jovens desempregados”.

Sobre esta questão, o Congo observa um “princípio da nossa sabedoria ancestral segundo o qual as chamas do incêndio que devasta a casa do vizinho podem também consumir e calcinar a sua”. Segundo o Chefe de Estado congolês, o Mundo está ameaçado por um flagelo que, depois de implantado noutros continentes, estende doravante os seus tentáculos a África, reforçando assim a sua dimensão global.

O dirigente sublinhou que não se podem ignorar alertas e actos terroristas ocorridos durante este ano, “nos nossos diferentes países”.