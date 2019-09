Mundo

Nicolás Maduro aborda com Presidente russo “ingerência de terceiros”

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, envolvido num combate político com opositor Juan Guaidó, chegou ontem a Moscovo para um encontro com o homólogo russo Vladimir Putin, onde será abordada a “ingerência de países terceiros” na Venezuela.

Fotografia: DR

Numa mensagem, Maduro referiu que se desloca à Rússia para “reforçar” os laços históricos e muito positivos” entre os dois países.

“A fraternidade que construímos durante anos é um eixo fundamental da construção de um futuro próspero na Venezuela”, escreveu no Twitter.

Os dois Presidentes reúnem-se hoje para “abordar assuntos regionais e antes de tudo sobre os negócios ibero-americanos e sobre a ingerência directa de países terceiros nos assuntos ibero-americanos”, segundo o Kremlin.

O encontro será seguido “de conversações russo-venezuelanas durante o pequeno-almoço de trabalho”, precisou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. “Vão ser discutidos todos os aspectos da cooperação bilateral”.

Nicolás Maduro disse, na segunda-feira, que se deslocava à Rússia para “reunir com o nosso amigo, o camarada Presidente Vladimir Putin”, sem precisar a duração desta visita oficial.

O Presidente venezuelano, confrontado com a pior crise económica da história recente da Venezuela, anunciou ainda, encontros com os dirigentes de “importantes empresas russas”.

A última visita à Rússia de Nicolás Maduro remonta a Dezembro, onde foi recebido em Moscovo por Putin.

No poder desde 2013, o Presidente venezuelano foi reeleito para um segundo mandato em 2018, na sequência de um escrutínio boicotado pela oposição que rejeitou os resultados, à semelhança de dezenas de países.

No final de Janeiro, o dirigente da oposição venezuelana, Juan Guaidó, autoproclamou-se Presidente interino mas não conseguiu afastar o Chefe de Estado eleito, incluindo através de um apelo a um “levantamento nacional” também dirigido aos militares.