Mundo

Nicolás Maduro confirma contactos ao mais alto nível com a Casa Branca

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou ontem que os membros do Governo mantêm contactos de alto nível com funcionários da Administração norte-americana de Donald Trump. “Trump disse que os EUA dialogam ao mais alto nível com funcionários venezuelanos e é assim, não é uma novidade”, disse.

Fotografia: DR

Nicolás Maduro falava durante um acto com simpatizantes, no Terminal de Passageiros de La Guaira - Naiguatá - Caruao, no estado venezuelano de Vargas (norte de Caracas). “Desde há meses que temos contactos. Assim como temos procurado o diálogo na Venezuela, tenho procurado a forma de o Presidente Donald Trump ouvir de verdade a Venezuela”, disse.

Nicolás Maduro sublinhou ainda querer que Donald Trump, “com respeito, oiça a verdade da revolução bolivariana do século XXI e consiga entender a verdade que lhe escondem, os seus funcionários e colaboradores, e a Venezuela da mentira que lhe vendem”, afirmou.