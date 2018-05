Mundo

Nicolás Maduro pede diálogo e reconciliação

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apelou “a um novo diálogo nacional” e à reconciliação do país, num discurso após o anúncio da reeleição para um novo mandato de seis anos.

Presidente foi reeleito para mais um mandato de seis anos

Fotografia: DR

“Convoco todos para uma grande jornada de diálogo nacional, de reencontro nacional, com todos os sectores políticos, económicos, sociais, culturais da Venezuela. Um reencontro, uma reconciliação, um diálogo permanente é o que a Venezuela necessita e não lutas estéreis”, declarou. Nicolás Maduro falava para centenas de simpatizantes, no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas, pouco depois de o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) o ter declarado vencedor das eleições presidenciais antecipadas de domingo, com 5.823.728 (67,7 por cento) votos.

Maduro esclareceu que a Venezuela deve encontrar um caminho de desenvolvimento integral e exigiu respeito pelos resultados divulgados oficialmente.

“Assim como exijo respeito para a maioria eleitoral revolucionária, bolivariana e chavista, também respeito os sectores que votaram pelos candidatos da oposição”, disse. Maduro assegurou que vai convocar os outros três candidatos presidenciais, o ex-governador de Lara e dissidente do chavismo, Henri Falcon, o pastor evangélico Javier Bertucci e o engenheiro Reinaldo Quijada para “uma jornada de encontro, de aproximação e de diálogo político, pelo futuro da Venezuela, para estabelecer uma agenda construtiva.”

No discurso, o Presidente venezuelano anunciou que vai pedir uma auditoria aos resultados eleitorais e a verificação de todas as denúncias de irregularidades durante as eleições, feitas pelos outros candidatos. Nicolás Maduro agradeceu aos venezuelanos o apoio que lhe deram através do voto e pediu aos empresários que trabalhem em prol do país. “Juro-lhes que cumprirei a palavra empenhada e me dedicarei a recuperar e a reactivar os motores da economia”, enfatizou.