Níger prorroga Estado de Emergência sanitário

O Governo do Níger prorrogou, por três meses, o Estado de Emergência sanitário, em vigor a partir de 01 de Outubro corrente, devido à persistência e ao carácter "eminentemente patogénico e contagioso" da pandemia da Covid-19, indicou um comunicado oficial.

A poucos dias do início do ano lectivo, o Governo decidiu também tornar obrigatório o uso de máscaras para alunos, professores e funcionários da administração escolar. Além disso, proceder-se-á, antes de 15 de Outubro de 2020, para o início do ano lectivo, à desinfecção de todos os estabelecimentos escolares que abrigaram vítimas das enchentes, mas mantêm-se fechadas as fronteiras terrestres, lê-se no documento.

Finalmente, o Governo disse organizar uma vasta campanha de consciencialização para os encarregados de educação, professores e funcionários administrativos das escolas, e reforçar o sistema de lavagem das mãos nas escolas, além de reforçar a vigilância da Covid-19 a nível escolar. O Governo lembrou que a medida de encerramento das fronteiras terrestres continua em vigor, mas autorizou a organização de Maouloud (celebração do aniversário natalício do profeta Maomé) "apenas a nível nacional" mas no respeito pelas medidas de saúde e segurança necessárias."