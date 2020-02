Mundo

Níger Regista eleitores para as autárquicas

Três milhões e 37 mil e 28 eleitores foram registados na Zona Eleitoral n°1 do Níger, composta pelas províncias de Agadez, Dosso, Tahoua e Tillabéry, anunciou, segunda-feira, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), Issaka Sounna, durante um briefing com a imprensa.

Fotografia: DR



Segundo a AFP, as operações de registo dos eleitores foram lançadas a 1 de Outubro, e do total de inscritos, um milhão e 384 mil e 586 são homens (45,59 por cento) e um milhão e 652 mil e 442 mulheres (54,41 ). As operações de registo eleitoral visam as eleições autárquicas, legislativas

e presidenciais previstas para finais de 2020 e início de 2021, no Níger.

O presidente da CENI notou uma maior participação das mulheres para o registo biométrico.