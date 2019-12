Nigéria: Ataque de homens armados provoca nove mortes

1º de Agosto reconhece hoje o palco do desafio

Longe dos holofotes da imprensa e de curiosos, o 1º de Agosto, tetracampeão angolano realiza, hoje, à porta fechada, o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio Internacional do Cairo, palco do jogo de amanhã frente ao Zamalek do Egipto, às 16h00, referente à segunda jornada do Grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.