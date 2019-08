Nigéria e Camarões repatriam vítimas do Boko Haram

Arnaldo Carlos dirige SIC

Arnaldo Manuel Carlos é o novo director-geral do Serviço de Investigação Criminal (SIC), em substituição de Eugénio Pedro Alexandre. Em despachos, publicados ontem, o Presidente da República exonerou Arnaldo Manuel Carlos, de delegado do Ministério do Interior e comandante da Polícia na Huíla, e Pedro Pascoal Domingos Rodrigues, do cargo de director do gabinete do ministro.