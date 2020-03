Mundo

Nigéria: Explosão em central de gás causa 17 mortos e 25 feridos

Pelo menos, 17 pessoas morreram e 25 ficaram feridas, no domingo à noite, na sequência de uma explosão numa central de gás em Lagos, a capital comercial da Nigéria, informaram, ontem, as autoridades locais, citadas pela Reuters.

“Foram recuperados 17 corpos e 25 feridos estão a ser tratados”, disse o director-geral da Agência de Gestão de Situações de Emergência do Estado de Lagos (LASEMA), Femi Oke-Osanyintolu. “Dezenas de estudantes da escola foram retiradas para um hospital de Lagos, no Sul da Nigéria”, indicou o coordenador local da mesma agência, Ibrahim Farinloye, em declarações aos órgãos

de Comunicação Social da região. “Desconhece-se a causa principal da explosão. Registaram-se uma série de explosões secundárias que causaram danos significativos em vários edifícios”, acrescentou Oke-Osanyintolu através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter. Em 2018, no Estado nigeriano de Abia, um incidente semelhante num gasoduto provocou a morte de 15 pessoas. Em Setembro do mesmo ano, pelo menos, nove pessoas morreram e 34 ficaram feridas após a explosão de um camião cisterna que transportava gasolina no Estado de Nasarawa, na região de Nararawa.