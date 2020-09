Nigéria: Governador de Borno atacado por jihadistas

Universidade Agostinho Neto apresenta resultados do estudo sobre seca e cheias no Cunene

Os resultados de um estudo e as novas linhas de investigação científica no domínio da gestão integrada dos recursos hídricos em zonas semiáridas e áridas do Sul de Angola, com particular ênfase à seca e às cheias no Cunene, vão ser apresentados, na próxima quarta-feira, durante uma videoconferência internacional.