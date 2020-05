Mundo

Nigéria: Pandemia foi a causa da maioria das mortes misteriosas em Kano

O novo coronavírus foi a causa “da maioria" das dezenas de mortes misteriosas registadas durante as últimas semanas no Estado de Kano, o segundo mais populoso da Nigéria, anunciaram as autoridades no domingo à noite.

Fotografia: DR

"De acordo com os primeiros resultados da investigação, a maioria das mortes registadas ultimamente deve-se ao novo coronavírus", disse Nasiru Sani Gwarzo, chefe da equipa médica especializada na covid-19 no Kano. "Embora as mortes fossem inicialmente atribuídas a outras doenças, podemos dizer que a principal causa da explosão do número de mortes em Kano deve-se ao novo coronavírus", afirmou, embora sem apresentar números concretos.

Os resultados finais da investigação ainda não estão prontos, mas o governador do estado de Kano, Abdullahi Ganduje, já alertou os 12 milhões de habitantes que aquele estado "tem graves problemas" em relação ao combate à pandemia.

"Começámos esta crise com o pé errado", acrescentou o governador, referindo-se ao encerramento de um laboratório especializado, que esteve fechado durante vários dias na semana passada, depois de um dos funcionários ter sido infectado com o novo coronavírus.

No final de Abril, os media locais revelaram um aumento muito acentuado do número de funerais nos 68 cemitérios de Kano. Um funcionário de um cemitério deste grande estado disse à AFP que chegou a enterrar, "dezenas de corpos por dia". Numa entrevista à AFP, na sexta-feira, o director da ‘task force’ para a pandemia da Covid 19 descreveu as mortes como "danos colaterais da guerra", atribuindo-as a outras doenças, como a malária, a hipertensão e a febre tifoide. As farmácias e a maioria dos hospitais da cidade também fecharam.

Mas perante um forte au-mento do número de óbitos, mesmo de algumas personalidades da região (professores universitários, chefes tradicionais), as autoridades decidiram investigar as "mortes misteriosas" e realizaram aquilo que designam de "autópsias verbais", interrogando as famílias dos falecidos.