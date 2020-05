Mundo

Nigéria soma 6.175 infecções e 191 óbitos

A Nigéria atingiu segunda-feira um total de 6.175 casos da doença do novo coronavírus (Covid-19), segundo o Centro Nigeriano de Prevenção e Controlo de Doenças (NCDC).

Fotografia: DR

Foram confirmados 216 novos casos e nove mortes, totalizando 191 óbitos ligados à Covid-19, revelou o NCDC, acrescentando que o número de pacientes recuperados ascende a 1.644. Para conter a propagação da pandemia, a Nigéria interditou todas as deslocações no interor do território da capital federal e em Lagos, desde 30 de Março passado. Segundo os últimos dados, o Estado de Lagos é o mais atingido, com 2.624 casos confirmados, seguido do Kano com 842.