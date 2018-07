Mundo

Nigéria distribui dinheiro roubado aos mais pobres

O Governo da Nigéria vai distribuir aos cidadãos mais pobres parte do dinheiro que o antigo Presidente Sani Abacha, roubou enquanto liderou os destinos do país entre 1993 e 1998. No total vão ser distribuídos 300 milhões de dólares que foram recentemente devolvidos à Nigéria pelas autoridades suíças.

De acordo com a emissora britânica BBC, o dinheiro vai ser distribuído a 300 mil pessoas. Cada uma terá direito a receber 14 dólares por mês durante os próximos seis anos.

Durante o seu mandato, Abacha desviou 2,2 mil milhões de dólares do Banco Central da nigeriano. Nos últimos dez anos a Suíça devolveu mil milhões de dólares à Nigéria de forma faseada e tinha imposto como condição que parte desse dinheiro fosse distribuído pelos mais pobres sob supervisão do Banco Mundial.

O actual Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, prometeu na campanha de 2015, a recuperação de bens roubados por antigos dirigentes. Os críticos temem que a distribuição do dinheiro nesta altura seja uma forma de influenciar as eleições presidenciais do próximo ano.