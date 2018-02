Mundo

Nigéria extraditou políticos separatistas

O governo da Nigéria extraditou segunda-feira, para os Camarões, 47 separatistas anglófonos camaroneses, incluindo o seu presidente Sisiku Ayuk Tabe, noticiou ontem a imprensa local.



A extradição ocorre, de-pois de a Nigéria ter assegurado, em Dezembro de 2017, que tinha uma convergência de ponto de vista com Yaoun­dé sobre a crise na região an­glófona dos Camarões.

Interpelados no início de Janeiro, em Abuja, pelos serviços secretos nigerianos, Ay­uk Tabe e os seus correligioná-

rios serão julgados pela justiça camaronesa, por quererem fundar a República da Ambazonia, nome que dão ao futuro Estado secessionista.

Ao comentar o ocorrido, o analista camaronês, Mathias Eric Owona Nguini, investigador da Fundação Paul Ango Ela, considera a extradição dos rebeldes um golpe importante das autoridades camaronesas que conseguiu capturar uma grande parte do estado-maior do movimento secessionista.

Por seu lado, Ilaria Allegrozzi, da ONG Amnistia Internacional, teme que as vítimas sejam torturadas e julgados de forma parcial pelos tribunais militares

Quanto a Hans De Marie Heungoup, da International Crisis Group (ICG), a extradição dos 47 separatistas constitui uma vitória táctica do governo, mas indicou, que para transformá-la numa vitória política, o Presidente Biya deveria iniciar um diálogo de alto nível sobre o federalismo ou a descentralização com todas as regiões anglófonas.

Iniciado no fim de 2016, com reivindicações sócio- económicas de greve dos professores e advogados, contra a marginalização, a crise an­glófona transformou-se em conflito armado de baixa in­tensidade, com sucessivos ataques isolados contra os símbolos do Estado, nas duas regiões anglófonas.

Segundo a agência France Press, desde No­vembro, o con­flito já matou 19 militares e agentes da Polícia.