Nigéria propõe unidade para repatriar capitais

Espectáculo de Jazz no palco da Lusíada

Um concerto de jazz realiza-se no próximo dia 30, às 18h00, no auditório da Universidade Lusíada, numa sessão de entradas livres, especialmente dedicada aos estudantes daquela instituição de ensino superior e a todos os interessados, na reedição do projecto “Na Cidade, Jazz” do crítico e divulgador Jerónimo Belo.