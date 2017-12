Mundo

Nigerianos e líbios acusados de tráfico

Vários Chefes de Estado africanos acusaram recentemente a Líbia de racismo e crimes contra os seus “irmãos” africanos, mas quem voltou do “inferno” afirma que tanto líbios quanto máfias subsaarianas, principalmente nigerianas, beneficiam do “negócio dos migrantes”, segundo uma reportagem da agência France Press (AFP), citada no sábado pela Angop.

Milhares de migrantes são enganados com ida à Europa

Fotografia: Mahmud Turkia| AFP

Daniel - nome alterado por motivos de segurança, como todos nesse artigo - era estudante quando se deixou convencer por uma rede de traficantes de pessoas que viajava para a Europa.

No começo de Dezembro, este jovem de 28 anos era repatriado para Benin City, sua cidade de origem, após dez meses de sequestro, violências e trabalhos forçados.

“Fomos todos enganados. Era uma verdadeira armadilha. Quem nos fez isto foram os mesmos que nos prometeram a Europa”, admite com a voz embargada, ao lado dos seus companheiros de infortúnio.

Ao desembarcar do avião que levava de volta de Tripoli os 200 nigerianos repatriados nesse dia, faltavam-lhe palavras para descrever os horrores que sofreram durante o seu périplo e denunciavam o “homem árabe que não gosta dos africanos”.

Mas à medida que se sucediam as confidências e aumentava o desejo de vingança, todos os testemunhos recolhidos pela AFP coincidiam em algo: tanto nigerianos, quanto líbios participaram nos maus-tratos, na venda de migrantes e nos sequestros.

Daniel pagou 550.000 nairas nigerianas (1.290 euros) à organização criminosa, acreditando que o levaria à Europa. “Mas quando cheguei à fronteira líbia, pediram-me mais 500.000 nairas (1.172 euros)”, lembra.

Nos centros clandestinos, “penduram pelos pés” os migrantes, “sangrando com o telefone na orelha”, enquanto ligam para pessoas próximas para que depositem dinheiro numa conta domiciliada na Nigéria.