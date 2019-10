Mundo

Nobel da Paz 2019 vai para primeiro-ministro da Etiópia

O prémio Nobel da Paz foi hoje atribuído ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, promotor de um acordo de paz com a Eritreia, informou o Comité Nobel norueguês.

Fotografia: DR

Decidido à porta fechada por um comité de cinco pessoas nomeadas pelo Parlamento norueguês, este era um dos prémios aguardados com maior expetativa desta temporada Nobel, face às especulações sobre o eventual vencedor.

As apostas davam como favoritos ao Nobel da Paz deste ano nomes tão díspares como o da jovem activista de 16 anos Greta Thunberg, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, pela democratização que está a fazer no seu país, a chefe do governo neo-zelandês, Jacinda Ardern, pela sua resposta ao atentado terrorista contra as mesquitas de Christchurch.

A jovem sueca ativista do ambiente Greta Thunberg, que nos últimos meses saltou do anonimato para um inesperado protagonismo de primeiro plano, ao tornar-se a líder de um informal movimento juvenil internacional que exige dos políticos mundiais um combate sério e eficaz contra as alterações climáticas era apontada como a grande favorita. A sua idade, 16 anos, porém, era olhada como um obstáculo à atribuição do prémio pelo comité norueguês do Nobel da Paz.

Entre os favoritos figuravam também organizações como a Repórteres Sem Fronteiras, ou o Comité para a Proteção dos Jornalistas. Os novos laureados sucedem aos premiados com o Nobel da Paz em 2018, o médico Denis Mukwege, que dedicou sua vida à defesa de vítimas de violência sexual em tempo de guerra no seu país, a República Democrática do Congo, e a Nadia Murad, a yazidi que foi vítima de violência sexual por parte do Estado Islâmico no Iraque. Nadia Murad conseguiu fugir e denunciou ao mundo as atrocidades sofridas - por ela própria e por muitos outros jovens e mulheres da sua etnia. Na segunda-feira, 14 de outubro ???????será conhecido o vencedor - ou vencedores - na área da Economia, o último Nobel desta temporada.