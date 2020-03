Mundo

Nomeado novo Governo a dois meses das eleições

O Presidente do Malawi, Peter Mutharika, nomeou, ontem, um novo Governo onde predominam aliados políticos, quando faltam dois meses para a realização de novas eleições, depois da anulação, por fraudes, da sua reeleição.

Presidente do Malawi, Peter Mutarika, está a ser acusado de provocar a tensão política

Fotografia: DR

No poder desde 2014, Mutharika tinha sido declarado vencedor pela Comissão Eleitoral da votação presidencial disputada em Maio de 2019, com 159 mil votos a mais que o rival político, Lazarus Chakwera.

Mas, por recurso da oposição, o Tribunal Constitucional anulou o escrutínio por fraudes e ordenou uma nova eleição presidencial em Maio de 2020.

O Parlamento aprovou em sequência uma série de leis relativas à organização do novo escrutínio.

Mas Mutharika recusou promulgá-las, o que reavivou as tensões políticas no país.

Na semana passada, dissolveu o Parlamento.

Integrado em grande parte por ministros do Partido Democrático Progressista (DPP) de Mutharika, o novo Governo inclui, também, quatro membros da Frente Democrática Unida (UDF), que assinou recentemente um acordo eleitoral com o movimento presidencial.

O candidato da UDF às presidenciais de 2019, Atupele Muluzi, ficou em quarto lugar, com 4,76 por cento dos votos.

O Chefe de Estado "reteve personalidades de todo o país de forma a conseguir fiéis para o ajudar a conservar o poder quando se fizerem as eleições em Maio", comentou o analista político, Humpreys Mvula, em declarações à AFP.

Os principais partidos da oposição concluíram, ontem, um acordo focado nestas eleições.

Chefias militares



O Presidente Mutharika, demitiu, ainda ontem, o comandante da Força de Defesa, general Vincent Nundwe, e procedeu a mudanças na hierarquia das Forças Armadas.

Segundo a Reuters, Vincent Nundwe foi substituído pelo major-general Peter Andrew Lapken Namathanga, que também foi promovido à patente de general. O líder do Malawi demitiu, igualmente, o vice-comandante da Força de Defesa, o tenente-general Clement Namangale, substituindo-o pelo major-general Davis Sesatino Mtachi, que foi também promovido à patente de tenente-general.

Mutharika nomeou ainda o brigadeiro-general Elias Mpaso como Comandante do Exército (Forças Terrestres) e o brigadeiro-general Ian Ma-cleod Chirwa como Comandante da Força Aérea, enquanto o brigadeiro Francis Blessings Kakhuta-Banda permanece Comandante da Força Marítima, mas foi promovido ao posto de major-general.

Mpaso e Chirwa também foram promovidos ao posto de major-general.