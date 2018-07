Nomeado primeiro embaixador na Etiópia ao fim de 20 anos

Termina a campanha eleitoral no Zimbabwe

Termina hoje a campanha para as eleições gerais no Zimbabwe, nas quais cinco milhões de zimbabweanos são chamados a escolher entre o cabeça de lista da ZANU-PF e actual Presidente da República interino, Emmerson Mnangagwa, e Nelson Chamisa, líder do MDC, principal partido da oposição, quem vai dirigir os destinos do país nos próximos cinco anos. Amanhã, o dia é de reflexão para os 23 candidatos a Presidente da República e as 55 formações políticas concorrentes aos 210 lugares do Parlamento.