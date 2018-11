Mundo

Norte-americanos escolhem congressistas e governadores

Os norte-americanos vão amanhã às urnas para as eleições legislativas de meio mandato, nas quais deve ser renovada metade da Câmara dos Representantes e o Senado, bem como a escolha de governadores de Estados.

Trump fez uma campanha intensa para manter controlo republicano no Senado

Fotografia: DR

As sondagens indicam que os democratas devem recuperar o controlo do Congresso e vários governos estaduais, nas eleições intercalares, o que pode pôr em risco uma reeleição do Presidente Donald Trump, dentro de dois anos.

Diversos estudos revelam que há seis em sete hipóteses de os democratas ganharem o controlo da Câmara dos Representantes do Congresso, mas apenas uma em sete hipóteses de dominarem o Senado, nas eleições intercalares nos Estados Unidos da América (EUA) para a escolha de congressistas, senadores e governadores em 36 Estados.

Neste momento, os republicanos controlam ambas as câmaras do Capitólio: Câmara dos Representantes e o Senado, o que tem facilitado a vida política do Presidente Donald Trump, que tem contado com o apoio das maiorias para fazer passar várias das suas medidas, mesmo as mais polémicas.

Contudo, as eleições intercalares devem alterar este cenário político, com a popularidade de Donald Trump em baixa e com o Partido Republicano dificilmente conseguir contrariar os avanços democratas, sobretudo nas eleições para governadores dos Estados (onde os republicanos devem perder seis a 10 lugares) e para o Congresso (onde actualmente os republicanos detêm 235 lugares, contra 193 dos democratas - sete lugares estão vagos).

Para o analista Amy Walter, do Cook Political Report, a melhor indicação de que os republicanos dão o Congresso por perdido é o roteiro final de comícios de Donald Trump, que se concentra nos locais onde se luta pelo controlo do Senado: “Trump quer uma posição ainda mais forte no Senado”.

O controlo republicano no Senado pode ser vital para Donald Trump, sobretudo se for criado um processo de 'impeachment', como indica a ameaça dos democratas, que lançam suspeitas sobre o envolvimento do Presidente nas alegadas interferências russas nas recentes eleições presidenciais.

Esse processo para a destituição do Presidente tem de começar no Congresso (o que pode provavelmente acontecer, com a previsível maioria democrata), mas mesmo que seja aprovado na câmara baixa do Capitólio precisa de ser validado no Senado, por 2/3 dos membros.

Mas sem uma maioria republicana no Congresso, Trump pode contar com vários outros problemas, criados a partir do Capitólio, desde investigações sobre os seus negócios, ou sobre as finanças de familiares seus ou de figuras que lhe são próximas e sobre os quais os democratas têm várias suspeições, como é o caso do secretário de Comércio, Wilbur Ross. “Vai haver um aumento substancial de pedidos do Congresso para averiguações, a que os republicanos terão de se submeter”, afirmou Justin Rood, analista da organização “Project On Government Oversight”, citado pela estação de televisão NCB, segundo a agência Lusa.

Outra consequência imediata é a dificuldade de manter a agenda legislativa republicana, com afirmações de vários congressistas democratas a prometer que travarão iniciativas como as que estavam delineadas nas áreas fiscais e de segurança social.

Com o controlo da maioria dos governos estaduais (como as sondagens indicam que deve acontecer), também a agenda legislativa dos democratas deve prevalecer, a nível local, onde o novo controlo terá uma capacidade de condicionar o trabalho dos congressistas e senadores dos respectivos Estados.

Este cenário é igualmente preocupante para as aspirações de reeleição de Donald Trump.

As investigações suscitadas pela maioria democrata no Congresso e a falta de apoio de muitos dos governos estaduais pode dificultar a base de apoio de que Trump precisa para tentar a reeleição dentro de dois anos.

O novo perfil de candidatos

As eleições intercalares nos Estados Unidos podem ser históricas pelas mudanças no perfil de muitos dos candidatos, impulsionados por um eleitorado mais jovem.

Se o democrata Andrew Gillum conseguir vencer o republicano Ron DeSantis, na corrida eleitoral desta terça-feira, pode ser o primeiro político negro a ocupar o lugar de governador da Florida.

Se a republicana Kristi Noem conseguir vencer a democrata Marty Jackley, pode ser a primeira mulher a desempenhar o cargo de governadora do Dakota do Sul. Se o democrata Jared Polis conseguir vencer o republicano Walker Stapleton, pode ser o primeiro político assumidamente homossexual a chegar a governador do Colorado.

Nas eleições em que os americanos vão escolher congressistas, senadores e governadores, em vários Estados, pode haver muitas primeiras vezes na história política dos Estados Unidos da América (EUA), com as sondagens a indicarem que haverá níveis de votação muito elevados, sobretudo entre o eleitorado mais jovem.

As minorias, as mulheres e os indivíduos lésbicos, homossexuais, bissexuais e transgénero estão ainda muito pouco representados na política norte-americana.

Mas estas eleições podem dar um contributo para tornar o cenário mais diversificado e igualitário, com candidatos de perfis pouco tradicionais a apresentar-se ao eleitorado.

Em alguns casos, como no Arizona, não importa se ganha a republicana Martha McSally ou a democrata Kyrten Sinema, pela primeira vez haverá uma mulher senadora por esse Estado, considerado muito conservador, lugar que já foi ocupado pelo recém-falecido e antigo candidato presidencial, John McCain.