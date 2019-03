Norte-coreanos regressam ao Gabinete de ligação com Seul

Angola capta investimentos para apoiar indústria mineira

A cidade de Madrid, em Espanha, acolhe amanhã um fórum de negócios para atracção de investimentos para a indústria mineira em Angola. O destaque do evento vai para a apresentação dos avanços do Plano Nacional de Geologia (PLANAGEO), uma investigação do subsolo, que vai definir mapa geológico mineiro do país.