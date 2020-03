Mundo

Nova coligação rejeita as acusações de golpe

A nova coligação de maioria parlamentar em Timor-Leste rejeitou, ontem, as acusações de que a decisão de indigitar Xanana Gusmão como Primeiro-Ministro do próximo Governo seja uma tentativa de golpe.



António da Conceição, secretário-geral do Partido Democrático (PD), um dos seis da coligação e que tem sido o seu porta-voz, disse à Lusa que as forças políticas querem apenas ajudar a resolver o longo impasse que continua a afectar o desenvolvimento nacional.

“Não estamos a fazer nenhum golpe, mas a contribuir para uma solução do longo impasse que estamos a atravessar. Fizemos isto porque o senhor Primeiro-Ministro apresentou a demissão e cumprimos o que saiu dos encontros com o senhor Presidente”, afirmou.

António da Conceição questionou, igualmente, a motivação do Presidente da República, que iniciou este processo de solução do impasse, mas continua sem tomar qualquer decisão sobre o pedido de demissão do Primeiro-Ministro.

“O que nos preocupa é o porquê de continuar a travar-se o processo como está a decorrer. Porque é que o Presidente da República não se pronuncia desde que o Primeiro-Ministro apresentou, por sua iniciativa, a demissão”, questiona António da Conceição.

“Estamos aflitos com esta situação no país, pela demora que o senhor Presidente está a ter. Não sei se considera ou não que esta situação está a afectar o país”, disse António da Conceição, depois de o Partido Libertação Popular (PLP), do Primeiro-Ministro demissionário timorense considerar, na quarta-feira, uma tentativa de “golpe de Estado” após a decisão de uma nova coligação de maioria parlamentar indigitar um novo Chefe do Governo.

“Para nós, o facto de a nova coligação ter já indigitado um novo Primeiro-Ministro é um assalto ao poder, um golpe de Estado”, afirmou à Lusa Maria Angelina Lopes Sarmento, vice-presidente do Parlamento, ecoando declarações, também na quarta-feira, do chefe da bancada, e irmão do Primeiro-Ministro, Francisco de Vasconcelos.

“Ainda existe um Primeiro-Ministro com plenos poderes e apesar de ter apresentado a carta de demissão ao Presidente da República, até ao momento não houve qualquer resposta do Chefe de Estado”, referiu a deputada

Maria Angelina Lopes Sarmento disse que a nova coligação “é ilegal” já que, apesar de o Presidente ter pedido aos partidos no Parlamento um “movimento político” para solucionar a crise provocada pelo chumbo do Orçamento Geral do Estado (OGE), isso não significa apresentar novo Governo.

“Não significa que a nova coligação vai apresentar já uma nova lista para viabilizar um novo Governo”, considerou.