Nova Democracia vence as legislativas na Grécia

O partido conservador Nova Democracia (ND), liderado por Kyriakos Mitsotakis, venceu com “larga” vantagem as eleições legislativas realizadas ontem na Grécia, face à esquerda do Primeiro-Ministro cessante, Alexis Tsipras, segundo uma sondagem à boca das urnas.

Gregos penalizam Alexis Tsipras nas eleições antecipadas

De acordo com esta sondagem, Kyriakos Mitsotakis, de 51 anos, venceu as eleições com 40 por cento dos votos face ao principal adversário, que não terá ultrapassado os 28,5 por cento, marcando, assim, a ruptura com os partidos tradicionais na Grécia, após quatro anos no poder de Alexis Tsipras, criticado por ter “traído” os seus eleitores ao prosseguir com a política de austeridade.

Os gregos foram ontem a votos numas eleições legislativas antecipadas em relação às quais a generalidade das previsões apontava para que ficassem marcadas pelo fim da experiência de quatro anos de um Governo dominado pelo partido de esquerda Syriza e pelo regresso ao poder da direita conservadora.

A ND surge como a provável vencedora do escrutínio, repetindo a vitória registada nas eleições europeias de 26 de Maio passado, nas regionais e municipais que decorreram em simultâneo, com a segunda volta em 2 de Junho.

Diversas sondagens admitiram, inclusive, que o partido conservador liderado por Kyriakos Mitsotakis, representante das “dinastias familiares” que têm dominado a política helénica desde o regresso da democracia parlamentar em 1974, poderá obter maioria absoluta.