Nova epidemia de ébola provoca mais 20 mortes

Polícia trava morte encomendada por irmãos

A Polícia Nacional impediu, segunda-feira, o assassinato de um homem de 52 anos, no município do Quipungo, província da Huíla, ao prender dois irmãos encontrados a combinar a morte do irmão com supostos profissionais, em troca de 200 mil kwanzas. Os mentores do fracassado homicídio são homens de 24 e 60 anos, que por crença na feitiçaria queriam a morte do irmão para se apossarem de terras em disputa.