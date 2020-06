Mundo

Nova Iorque levanta recolher obrigatório

A cidade de Nova Iorque, EUA, levantou, ontem, antes do previsto, o recolher obrigatório imposto devido aos protestos contra o racismo e a brutalidade policial, anunciou, o presidente da Câmara.

Cidades americanas foram palcos de grandes manifestações

Fotografia: DR

O recolher obrigatório, o primeiro em décadas, em Nova Iorque e que abrangia toda a cidade, a partir das 20h00 locais, deveria continuar em vigor, mas foi levantado ao mesmo tempo que a cidade entra na primeira fase de alívio das medidas de confinamento em vigor há mais de dois meses devido à Covid-19. “On-tem à noite vimos o melhor da nossa cidade”, disse o au-tarca, Bill de Blasio, numa mensagem publicada no Twitter, na qual anunciou o fim do recolher obrigatório “com efeitos imediatos”.

“Amanhã damos o primeiro grande passo para recomeçar”, acrescentou.

Já no sábado, a Polícia de Nova Iorque tinha recuado na imposição do recolher obrigatório, enquanto milhares de pessoas saíram às ruas e aos parques da cidade para se manifestarem contra a brutalidade policial, na sequência da morte do afro-americano George Floyd às mãos da Polícia de Minneapolis.

Mais de duas horas depois da hora do recolher obrigatório, no sábado à noite, grupos de centenas de manifestantes continuavam a protestar em Manhattan e Brooklyn, enquanto a Polícia vigiava sem intervir. Políticos locais e defensores dos Direitos Humanos tinham apelado ao fim do recolher obrigatório, argumentando que a medida provoca uma tensão desnecessária quando a Polícia a tenta impor, mas de Blasio tinha insistido na sua manutenção durante o fim de semana. Milhares de pessoas manifestaram-se, no sábado, em várias cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova Iorque e Washington, contra a violência policial, depois de o afro-americano George Floyd ter morrido quando um Polícia pressionou o seu pescoço com um joelho.

As manifestações, que decorrem há quase duas semanas, chegaram a 650 cidades dos 50 Estados dos EUA, tendo-se estendido no sábado a outros países, incluindo Portugal.

George Floyd, afro-americano de 46 anos, morreu em 25 de Maio, em Minneapolis, Estado do Minnesota, depois de um Polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de actos de pilhagem.

Os quatro polícias envolvidos no caso foram despedidos, e o agente Derek Chauvin, que colocou o joelho no pescoço de Floyd, foi acusado de homicídio em segundo grau, arriscando uma pena máxima de 40 anos de prisão. Os restantes vão responder por auxílio e cumplicidade de homicídio em segundo grau e por homicídio involuntário.

Pequenas e grandes cidades saíram à rua

A respiração ofegante e os pedidos de socorro de George Floyd tornaram-se uma bandeira. As imagens do jovem afro-americano no chão com o pescoço pressionado pelo joelho de um Polícia insensível à suplica “não consigo respirar” viajaram pelo mundo através da Internet.

A resposta superou a comunidade e milhares foram para as ruas lembrar, de for-ma pacífica, que o racismo existe. O apelo soou da América, à Europa ou à Austrália, mas foi nos Estados Unidos, país de Floyd, que teve maior expressão.

Washington, Los Angeles, Nova Iorque, Chicago, Filadélfia, São Francisco. Em todas estas cidades os protestos atingiram dimensões maiores.

Em Washington, onde as autoridades esperavam mais de 200 mil manifestantes, várias ruas tiveram mesmo de ser fechadas ao trânsito no centro da cidade. A maioria dos grupos concentrou-se em frente ao Capitólio e ao Monumento a Lincoln, tendo seguido depois em direcção à Casa Branca, onde se encontrava o Presidente Donald Trump, com segurança reforçada.

A presidente da Câmara de Washington, Muriel Browser, que tem sido criticada por Trump, associou-se, também, aos protestos, que pretendem mobilizar um milhão de pessoas nas ruas. “Temos de respeitar a Constituição”, lembrou, citada pela cadeia televisiva CNN.

Os cenários para as primeiras grandes manifestações mundiais variaram muito. Se uns procuravam os símbolos de poder nacional e outros a vista, como a famosa ponte de São Francisco, houve, também, quem tenha transmitido a mensagem em lugares mais discretos, em pequenas cidades.

Detenções e feridos marcam as manifestações na Europa

Londres, Berlim, Hamburgo, Marselha e Paris foram algumas das cidades europeias onde os protestos pacíficos contra o racismo e em memória do afro-americano George Floyd registaram confrontos, com manifestantes detidos e polícias feridos.

Dezenas de manifestantes detidos e 10 polícias feridos foi o balanço dos confrontos, em Londres, durante os protestos de sábado, confirmou, ontem, Polícia londrina.

As prisões ocorreram depois de um pequeno grupo de manifestantes ficar “furioso e violento, no final da tarde de sá-

bado”, explicou o superintendente Jo Edwards, referindo que na última semana de protestos um total de 23 os agentes ficaram feridos.

Londres

O autarca de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, o primeiro muçulmano a liderar uma capital na União Europeia, elogiou as centenas de milhares de pessoas que protestaram pacificamente e disse que compartilhava a sua “raiva e dor”, observando que “a minoria dos violentos” que atiravam garrafas e dispararam fogos de artifício “decepcionavam a causa”.

“Precisamos de nos unir e erradicar o racismo onde quer que esteja”, disse Khan, que observou que “nenhum país, cidade, serviço policial ou instituição pode ser absolvido da responsabilidade de fazer as coisas melhor”.

A ministra do Interior britânica, Priti Patel, pediu à população para que não se manifestasse “pela segurança de todos” devido à pandemia da Covid-19, en-quanto a comissária da Polícia metropolitana de Londres, Cressida Dick, alertou que concentrações com mais de seis pessoas são “ilegais” devido a restrições impostas ao combate ao vírus.

Berlim

Na capital alemã, Berlim, registaram-se, também, detenções de manifestantes e polícias feridos durante o protesto contra o racismo e a violência policial em resposta à morte de George Floyd.

Segundo avança a agência de notícias EFE, houve, pelo menos, 29 polícias com “ferimentos leves” e “93 pessoas detidas” durante o protesto em Berlim. As detenções em Berlim foram feitas por conduta desordeira, resistência e agressão à autoridade, tentativa de libertação de um detido, falha no cumprimento da protecção contra a lei de infecção e invasão, explicou a Polícia de Berlim.

Hamburgo

Na cidade de Hamburgo, os protestos contra o racismo também ficaram marcados por confrontos entre várias centenas de manifestantes e a Polícia, resultando em várias detenções e pelo menos, um oficial ferido.

Algumas pessoas atiraram garrafas e fogos de artifício num ambiente em que a polícia descreveu como “agressivo”.

Em cerca de 20 cidades alemãs, dezenas de milhares de pessoas mostraram sua solidariedade com Floyd e protestaram pacificamente.

Marselha e Paris

Em França, na cidade portuária de Marselha, a Polícia disparou gás lacrimogéneo e gás pimenta durante os confrontos com manifestantes, que atiraram garrafas e pedras durante a manifestação pacífica, mas emotiva, acrescenta a agência.

A manifestação atraiu mais de duas mil pessoas e os manifestantes ajoelharam-se em frente à Polícia de choque, com discursos e cânticos antes de sair em uma marcha pela cidade que terminou com confrontos entre policiais e manifestantes.

Em Paris (França), a marcha anti-racista foi pacífica.

Funeral

"Tirem o vosso joelho dos nossos pescoços", afirmou o reverendo que presidiu, ontem, em Minessota, uma cerimónia fúnebre, das várias em curso, naquele Estado, desde a morte de George Floyd por um agente da Polícia. Pelo décimo dia, manifestações anti-racismo ocorreram em diversas cidades dos EUA e foram predominantemente pacíficas.

"O que aconteceu com Floyd acontece todos os dias neste país, na educação, no serviço de saúde e em qualquer área da vida nos Estados Unidos. É hora de nos levantarmos em nome de Floyd e dizer: tirem o vosso joelho dos nossos pescoços", afirmou o reverendo e activista pelos direitos civis Al Sharpton.

Na mesma cerimónia, o advogado da família de Floyd, Ben Crump, destacou que Floyd foi morto pela "pandemia do racismo e da discriminação". "Não foi a pandemia do novo coronavírus que matou George Floyd, foi a pandemia, muito familiar nos Estados Unidos, do racismo e da discriminação que matou George Floyd", afirmou Crump. Desde quinta-feira, os protestos nos Estados Unidos foram predominantemente pacíficos.