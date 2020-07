Nova lei prevê perpétua para crimes contra a segurança

João Lourenço: “Combate à corrupção passou a ser algo de concreto e visível”

O presidente do MPLA, João Lourenço, afirmou, ontem, em Luanda, que com a maior abertura democrática, liberdade de expressão e de imprensa e maior independência dos órgãos de justiça, o combate à corrupção saiu do mero discurso dos políticos para algo de concreto e visível aos olhos do cidadão.