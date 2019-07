Mundo

Nova presidente defende resgates de migrantes no Mar Mediterrâneio

A presidente eleita da Comissão Europeia garantiu na quinta-feira uma política migratória “solidária” com os países que enfrentam o fenómeno, mas defendeu os resgates no Mediterrâneo.

Ursula von der Leyen, nova presidente da Comissão Europeia

Fotografia: DR

Em declarações ao grupo de imprensa Lena, que inclui títulos como o El País e Die Welt, segundo a notícia veiculada ontem pela Lusa, a alemã Ursula von der Leyen afirmou: “é uma obrigação humana resgatar as pessoas que se estão a afogar. O que a Itália quer é uma reforma do sistema disfuncional de Dublin.”

Von der Leyen aludiu assim à fórmula que obriga a Itália a receber os refugiados e a gerir a candidatura a asilo, questionando: “como foi possível ter-se assinado um acordo tão cheio de problemas?”

Contrapôs que entende que os países da fronteira europeia externa comum “não queiram ficar sozinhos”, considerando-os merecedores da “solidariedade” dos outros. Numa outra entrevista, concedida a outros meios europeus, como o La Vanguardia ou o Süddeutsche Zeitung, disse que “é evidente que se tem de resgatar as pessoas do mar”, aludindo à situação criada pela acção de organizações não-governamentais como a alemã Sea Watch, cuja capitã, Carola Rackete, desafiou o ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, entrando sem autorização em águas italianas para desembarcar um grupo de migrantes.

Os esforços devem concentrar-se “em evitar que as pessoas se lancem ao mar em lanchas e em combater o crime organizado ou máfias de tráfico humano, que operam na Turquia, Marrocos ou na Argélia”, defendeu.

Enquanto as pessoas “se aventurarem nessas viagens mortais, há a obrigação de as ajudar”, mas, quando chegarem às costas europeias, “há que ser claro” e agir, uma vez que “quem não tiver direito ao asilo deve regressar.” Von der Leyen insistiu na necessidade de ter-se “fronteiras externas mais seguras” e de procurar-se um compromisso no sistema de asilo “para que Schengen funcione e as fronteiras internas possam continuar abertas.”

Quem é Ursula Von der Leyen?

Ursula von der Leyen, eleita para presidir à Comissão Europeia, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra da Defesa na Alemanha e uma das vice-presidentes do Partido Democrata-Cristão CDU.

A primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Comissão Europeia nasceu em 8 de Outubro de 1958 em Bruxelas.

Ursula Von der Leyen aderiu à CDU em 1990 e envolveu-se na política activa seis anos depois, na Baixa Saxónia, onde exerceu vários cargos locais e estaduais até ser eleita, em 2004, para o comité de liderança do partido.

A nível federal, o primeiro cargo foi, em 2005, de ministra dos Assuntos Sociais no primeiro Governo de Ângela Merkel e, quatro anos depois, foi eleita deputada mas foi reconduzida no cargo dos Assuntos Sociais.

Em 2010, foi eleita vice-presidente da CDU e foi vista durante muitos anos como a possível sucessora de Merkel.

A agora eleita presidente da Comissão Europeia integrou o gabinete da chanceler pela primeira vez em 2005, como ministra dos Assuntos Sociais, tendo lutado pelo pagamento de licença parental aos pais que desejam usufruir desse direito.

Conseguiu também introduzir uma quota para mulheres nas administrações das empresas. Em 2013 assumiu a pasta da Defesa.

Filha de um antigo funcionário europeu e depois Primeiro-Ministro da Baixa saxónia, é casada desde 1986 com Heiko von der Leyen, com quem tem sete filhos.

Licenciou-se em medicina em 1980, depois de ter desistido do curso de economia, e exerceu a especialidade de ginecologia.