Mundo

Nova Zelândia: 320 pessoas contactaram com duas mulheres infectadas com Covid-19

Depois de mais de três semanas sem novas infecções por Covid-19, a Nova Zelândia recebeu duas mulheres chegadas do Reino Unido que apresentaram sintomas ligeiros da doença. Sem serem testadas, ficaram em quarentena - que abandonaram prematuramente. Depois de encontradas, foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Agora, as autoridades sanitárias neozelandesas estão a testar 320 pessoas com as quais as duas mulheres estiveram em contacto.

Fotografia: DR

Estes contactos próximos, explica o Guardian, podem incluir os passageiros com quem as mulheres viajaram no avião ou outras pessoas que estiveram em quarentena no mesmo hotel.

A primeira-ministra da Nova Zelândia considerou "totalmente absurdo" que as mulheres não tivessem sido testadas antes e afirmou que os controlos fronteiriços deviam ser reforçados para garantir que esta situação não se repita. Assim, entregou esta quarta-feira a vigilância nas fronteiras ao exército.

"Creio que precisamos do rigor, da confiança e da disciplina que o exército pode fornecer", declarou Jacinda Ardern aos jornalistas.

No final de maio, pela primeira vez desde que teve início o surto do novo coronavírus, os hospitais neozelandeses não registaram nenhum paciente com Covid-19 internado.

Na passada semana, as autoridades da Nova Zelândia levantaram todas as restrições instauradas para combater a propagação da doença, incluindo medidas de distanciamento social e limites ao número de pessoas que podem reunir-se. O desconfinamento foi justificado com a ausência de novos casos durante quase um mês.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou 1.154 casos e 22 mortos.