Mundo

Nova Caledónia realiza referendo

Os habitantes da Nova Caledónia votam hoje em referendo para decidir se querem ser um Estado independente da França, apesar das sondagens indicarem que a maioria opta pela continuação como franceses.

Macron recusa emitir opinião

O Presidente francês, Emmanuel Macron, nunca manifestou a sua posição sobre o referendo para a independência da Nova Caledónia, por ser “uma questão que apenas diz respeito aos habitantes do arquipélago” da Oceânia, anexado à França.

“Só vos digo que a França ficará muito menos bonita, sem a Nova Caledónia”, acrescentou o Presidente francês.

Mas a probabilidade de a França ficar “menos bonita” é diminuta. Todas as sondagens divulgadas a uma semana do referendo indicavam que os habitantes da Nova Caledónia vão preferem manter a relação formal com a França, apesar dos 18 mil quilómetros que separam as ilhas de Paris.

A campanha decorreu sem incidentes, com os independentistas a reclamarem o direito à autodeterminação e prometendo reformas políticas profundas e os anti-independentistas a dizerem que, sem a protecção de França, a Nova Caledónia rapidamente pode tornar-se numa província da China.

Nas inquirições realizadas, a maioria dos eleitores diz estar agradada com a existência de um referendo, mas teme que a independência lhes retire a qualidade de vida, apresentando como principal explicação o facto de a Nova Caledónia “não estar ainda preparada para cortar amarras com França”.

Esta consulta popular acontece após um período de descolonização, de 20 anos, sob as regras do Acordo de Noumea, de 1998, que estabelece um compromisso da República Francesa permitir que os habitantes da Nova Caledónia decidem se querem ficar como uma “colectividade especial da França” ou tornarem-se independentes, num referendo que deve acontecer em 2018”.

Se a maioria votar “sim”, a França transfere todos as competências (judiciais, políticas e militares) para a Nova Caledónia, que se torna independente e pode pedir a adesão às Nações Unidas, sendo criada uma cidadania própria. Se a maioria votar “não”, o Acordo de Noumea permite ainda dois novos referendos, que podem realizar-se até 2022.