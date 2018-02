Mundo

Nova emissão de “eurobonds” é lançada nos próximos dias

Angola prevê lançar ainda este mês a segunda emissão de “eurobonds” (euro-obrigações), à volta de dois mil milhões de dólares, confirmou o ministro das Finanças, Archer Mangueira, em declarações proferidas na quarta-feira na Assembleia Nacional.

Bolsa de Valores de Frankfurt, Alemanha, das mais importantes do mundo

Fotografia: Daniel ROLAND | AFP



Esta emissão surge numa altura em que a dívida pública governamental, que exclui a contraída pelas empresas públicas angolanas, ultrapassou já 67 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país, de acordo com dados relativos a Janeiro do Ministério das Finanças.

A despesa inscrita no Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018 com a dívida pú-blica é uma das maiores preocupações admitidas pelo Governo, que assume o objectivo, segundo o ministro das Finanças, Archer Mangueira, de “alterar a actual trajectória”, através de um “exercício de consolidação fiscal”.

O ministro prestou essa informação aos jornalistas, após a aprovação final da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2018, e adiantou haver um conjunto de bancos a trabalhar com o Ministério das Finanças na preparação dessa emissão de dívida soberana em moeda estrangeira, entre os quais o Goldman Sachs, Deutsche Bank e o ICBC da China).

“O processo de emissão de ‘eurobonds’ está previsto para o mês de Fevereiro. Há um conjunto de bancos que estão a trabalhar com o Ministério das Finanças na preparação dessa emissão”, disse o ministro.

A 18 de Janeiro, o ministro das Finanças explicou que o Estado vai contrair este ano 1,128 biliões de kwanzas de dívida, quase 4.370 milhões de euros, enquanto necessidades líquidas, acrescido de 4,153 biliões de kwanzas (16 mil milhões de euros) para pagar o serviço da dívida actual respeitante a este ano.

Angola estreou-se na emissão de “eurobonds” em Novembro de 2015, angariando no mercado externo cerca de 1.500 milhões de dólares, através de um sindicato de bancos liderado pelo norte-americano Goldman Sachs International e que incluiu o alemão Deutsche Bank e os chineses da ICBC International.

Os juros da primeira emissão angolana de “eurobonds” foram confirmados em 9,5 por cento, a liquidar aos dias 12 de Maio e 12 de Novembro de cada ano, a partir de 2016, com uma maturidade a 10 anos. Além de cobrir as necessidades de financiamento do Estado, colmatando a quebra nas receitas fiscais decorrentes da exportação de petróleo, esta operação permite igualmente o acesso a divisas que o país necessita para garantir as importações de alimentos e matérias-primas.



Crescimento de 4,9 por cento

O Governo está convicto quanto à previsão de o país alcançar uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,9 por cento em 2018, disse o ministro de Estado e do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior.

Ao falar na quarta-feira na Assembleia Nacional sobre o crescimento do PIB, Manuel Nunes Júnior admitiu que o Orçamento Geral do Estado (OGE) contém uma previsão que “foi feita com base em fundamentos considerados importantes e credíveis”, acrescentado que à medida que o ano avançar vai ser possível perceber “se essa previsão se mantém ou não”.

“Mesmo nas economias mais avançadas há sempre revisões da previsão de crescimento e vamos trabalhar para que aquela que temos se mantenha, mas, se houver necessidade de revisão, fá-la-emos”, acrescentou o ministro Manuel Nunes Júnior. Na versão do OGE de 2018 inicialmente entregue à Assembleia Nacional previa-se um défice de 697,4 mil milhões de kwanzas, equivalente a 2,9 por cento do PIB, traduzindo-se no quinto ano consecutivo de saldo negativo.



Reforma tributária

O Ministério das Finanças criou um grupo de trabalho, reunindo especialistas, empresários e advogados, para aconselhamento em matérias relacionadas com fiscalidade, direito fiscal, direito aduaneiro e matérias relacionadas, de acordo com um comunicado publicado na quarta-feira em Luanda.

O Ministério refere que caberá ao grupo pronunciar-se sobre a adequação ou conformidade das várias iniciativas de política tributária, tendo em conta a realidade social, económica e política do país, bem como pronunciar-se, em especial, sobre as iniciativas legislativas relativas ao processo da reforma estrutural do sistema tributário.

Presidido pelo ministro das Finanças, o grupo de trabalho para as questões tributárias é integrado pelo secretário de Estado das Finanças e Tesouro, pelo presidente do Conselho de Administração e directores da AGT (Administração Geral Tributária) e por outros quadros seniores das Finanças.

Associações e ordens profissionais também vão estar representadas no grupo de trabalho, como a Ordem dos Advogados, a Confederação Empresarial de Angola, a Associação Industrial de Angola, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, a Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola e Associação das Seguradoras. Podem, igualmente, integrar o Grupo de Trabalho, mediante convite do ministro das Finanças, outras entidades ou individualidades especializadas ou interessadas em matéria tributária e conexas.

Chuva ameaça produção de café em Amboim

A irregularidade de chuvas que se regista no município do Amboim, província do Cuanza Sul, pode afectar negativamente a produção do café, afirmou ontem o chefe da Repartição da Agricultura, Pascoal Miranda. Em declarações à imprensa, Pascoal Miranda adiantou que a escassez de chuva vai provocar a redução de produção do café, já que muitos cafezais que estavam a florir murcharam por falta de água.

Pascoal Miranda referiu que a nível do município do Amboim as chuvas iniciaram em Outubro de 2017, mas a irregularidade registada desde Dezembro está a pôr em causa a produção, cuja meta anual prevista para 2018 é de cerca de três mil toneladas. Para a província está prevista uma colheita de cerca de cinco mil toneladas.

“As zonas de produção estão a ser afectadas pelas irregularidades das chuvas. Por isso, estamos preocupados em como mitigar este problema, para que as zonas produtivas não sejam abrangidas”, frisou o responsável. Pascoal Miranda aconselhou os cafeicultores a plantarem árvores de sombra, para permitir que as plantas estejam protegidas contra o sol.

O cafeicultor José Alberto disse que há a necessidade de as estruturas do Estado trabalharem com os produtores para se encontrar uma solução. “Estamos cientes que as situações climatéricas muitas vezes não se prevêem, o que tem provocado grandes transtornos aos produtores”, sublinhou.