Mundo

Nova moção de censura contra Zuma no dia 22

O Parlamento da África do Sul vota no próximo dia 22 uma nova moção de censura contra o Presidente Jacob Zuma, a oitava que o Chefe de Estado enfrenta, informou a instituição num comunicado divulgado na sexta-feira.

Fotografia: GULSHAN KHAN |AFP

O gabinete da presidente do parlamento, Baleka Mbete, disse que a moção foi apresentada pelo partido da oposição Combatentes da Liberdade Económica, a terceira força política do país.

Esta moção de censura parlamentar surge num contexto de rumores de que o próprio partido do Presidente da República, o Congresso Nacional Africano (ANC), o tem pressionado para que renuncie ao cargo de Chefe de Estado. O mandato de Jacob Zuma termina em 2019.

A direcção do ANC, liderada desde Dezembro pelo vice-presidente, Cyril Ramaphosa, admitiu em Janeiro haver discussões internas no seio do partido sobre a questão.

A imagem de ineficiência da administração e os múltiplos escândalos de corrupção que envolvem Jacob Zuma prejudicaram, não apenas a imagem do Governo, mas também a do antigo movimento de libertação nacional, que procura uma estratégia para não perder apoio popular.

O ANC tem ganho todas as eleições desde o final do regime de segregação racial (apartheid) com mais de 60 por cento dos votos.