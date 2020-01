Mundo

Novas medidas contra governantes

Os Estados Unidos anunciaram, sexta-feira, a aplicação de novas sanções económicas ao Irão, que surgem na sequência do ataque com mísseis a bases iraquianas, onde estão tropas norte-americanas. O secretário do Tesouro Steven Mnuchin, revelou as sanções na Casa Branca, onde disse que a acção terá como alvo altos funcionários do Governo e sectores-chave, cortando assim milhões de dólares em fundos ao Governo de Teerão.

Secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo

Fotografia: DR

Mike Pompeo, secretário de Estado, defendeu de novo o assassinato de Qaasem Soleimani, garantindo que o general iraniano estava a preparar atentados contra embaixadas dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos designaram 17 produtores de metais e sociedades mineiras iranianas, uma rede de três entidades com sede na China e nas Seicheles, um navio envolvido na compra, venda e transporte de metais iranianos, bem como no fornecimento dos componentes para a produção de metal, explicou o secretário do Tesouro dos EUA.

As sanções já tinham sido amplamente anunciadas por Donald Trump, que optou por esta medida económica, em resposta aos ataques do Irão que surgiram após o assassinato do general Qassem Suleimani. São mais um peso para dificultar a gestão de Teerão. A economia do Irão já está sobrecarregada por sanções contra mais de mil indivíduos, empresas e organizações iranianas que foram impostas desde que Trump retirou os EUA do acordo nuclear de 2015 com o Irão, como parte de uma campanha de “pressão máxima” para fazer Teerão mudar as suas políticas.

O Presidente iraniano Hassan Rouhani disse, no mês passado, que a “guerra económica” dos EUA privou Teerão de 100 mil milhões em receita de petróleo e outros 100 mil milhões em investimentos. Segundo algumas estimativas, a economia do Irão contraiu mais de 10 por cento no ano passado. O estrangulamento económico forçou o Irão a adoptar um “orçamento de resistência” que provocou protestos generalizados e repressão do Governo. OS efeitos foram sentidos principalmente pelos iranianos comuns.

O Governo de Trump acredita que as sanções vão pressionar o Executivo iraniano a renegociar o acordo nuclear, a reduzir o programa de desenvolvimento de mísseis e a impedir o patrocínio de milícias nos países vizinhos. “Queremos que o Irão se comporte como uma nação normal”, disse o secretário de Estado Mike Pompeo.