Mundo

Novas revelações implicam príncipe herdeiro saudita

A imprensa turca publicou ontem à tarde novas informações que implicam o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, na morte do jornalista Jamal Kha-shoggi, na véspera de revela-ções sobre o caso prometidas pelo Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Mohammed bin Salman está a ser apontado como o mandante da execução de Jamal Khashoggi, no consulado saudita em Istambul, no passado dia 2 de Outubro

Fotografia: DR

Segundo o diário turco Yeni Safak, o homem apresentado como chefe do comando saudita de 15 agentes que se deslocaram a Istambul para matar o jornalista, entrou directamente em contacto com o gabinete do príncipe a partir do consulado.

O homem, Maher Abdulaziz Mutreb, é membro da guarda próxima de Mohammed bin Salman (MBS) e foi visto nas imagens de videovigilância difundidas pela 'media' turca a chegar ao consulado saudita em Istambul e posteriormente junto à residência do cônsul no dia do desaparecimento de Khashoggi, a 2 de Outubro.

O ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Adel al-Jubeir, indicou, no do-mingo, que Jamal Khashoggi foi morto numa “operação não autorizada” e que MBS “não foi informado.”

Com o título “O cerco aper-ta-se em torno do príncipe herdeiro”, o Yeni Safak afirma que o chefe do comando telefonou “quatro vezes ao director do gabinete do príncipe herdeiro, Bader Al-Asaker” após a morte de Khashoggi. “Pelo menos, uma dessas chamadas telefónicas foi feita a par-tir do gabinete do cônsul”, acrescentou o jornal sem citar fontes. De acordo com o diário, Mutreb terá também telefonado para um “número norte-americano”, a indicar que possa pertencer a Khaled bin Salmane, irmão de MBS e embaixador da Arábia Saudita em Washington.

No diário Hurriyet, um edi-

torialista próximo do poder na Turquia, Abdulkadir Selvi, afirmou que o jornalista foi imediatamente conduzido ao gabinete do cônsul mal chegou ao consulado onde terá sido estrangulado por agentes sauditas.

“Durou entre sete e oito minutos”, escreveu, adiantando que o cadáver foi “cortado em 15 pedaços” por um médico legista que integrava o comando saudita.

O corpo estará ainda em local desconhecido em Istambul. “Se o príncipe saudita não prestar contas e não for destituído, não devemos fechar o dossier”, prosseguiu.

O porta-voz do partido no poder na Turquia (AKP), Omer Celik, disse, durante uma conferência de imprensa em Ancara, que a morte de Jamal Khashoggi foi planeada.

“Estamos perante uma situação que foi selvaticamente planeada e esforços consequentes foram desenvolvidos para a dissimular”, disse. “É um crime extremamente complexo”, acrescentou, manifestando a expec-

tativa de que todos os factos sejam conhecidos e os responsáveis punidos.

Jamal Khashoggi, 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de Outubro, para obter um documento para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto.

Jornalista saudita residente nos Estados Unidos desde 2017, Khashoggi era apontado como uma das vozes mais críticas da monarquia saudita.

Riade descarta embargo de petróleo

A Arábia Saudita não tem a menor intenção de impor um embargo do petróleo como em 1973, afirmou ontem o ministro saudita da Energia, Khaled al Faleh, em plena crise entre Riad e os países ocidentais após a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

“Este incidente será superado”, afirmou Khaled al Faleh em entrevista à agência russa Tass.

“A Arábia é um país totalmente responsável. Durante décadas, utilizámos a nossa política petrolífera como um utensílio económico responsável”, disse.

Em Outubro de 1973, após as ofensivas egípcia e síria contra Israel, seis países do Golfo, membros da OPEP, aumentaram em 70 por cento os preços do petróleo e decretaram um embargo contra os países ocidentais considerados contra-Israel, o que provocou uma disparada dos preços e uma crise mundial.

“Se os preços do petróleo aumentarem muito, isto desaceleraria a economia e provocaria uma recessão mundial. A Arábia tem sido coerente com a sua política: trabalhamos para estabilizar os mercados e facilitar o crescimento mundial”, disse o ministro saudita. As explicações de Riad sobre a morte de Khashoggi, crítico do regime saudita, não convenceram as grandes potências ocidentais.

O Governo da Arábia Saudita citou um “erro monumental” para explicar o homicídio do jornalista no consulado saudita em Istambul, na Turquia no passado dia 2 de Outubro.