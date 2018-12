Mundo

Novas sanções podem bloquear desnuclearização

A Coreia do Norte criticou o Governo dos Estados Unidos pela sua última série de sanções e advertiu que esta política pode “bloquear o caminho da desnuclearização da península coreana para sempre.”

Governo de Kim Jong-un pede bom senso aos EUA

A advertência foi anunciada poucos dias depois de a Administração norte-americana ter estabelecido sanções a três funcionários ve-

teranos do Governo norte-coreano por alegada violação dos direitos humanos.

Entre os alvos das sanções está Choe Ryong Hae, que já foi considerado o braço direito do dirigente norte-coreano Kim Jong-un. Num comunicado, publicado pela agência oficial KCNA, a Coreia do Norte elogia os esforços do Presidente norte-americano, Donald Trump, para melhorar as relações com Pyongyang, mas alerta que o Departamento de Estado dos Estados Unidos está “a torcer para levar as relações entre a República Popular Democrática da Coreia e os Estados Unidos ao ‘status’ do ano passado, que foi marcado por troca de ameaças.”

No comunicado, o director de pesquisas políticas do Institute for American Studies do Ministério das Relações Exteriores acusa Washington de “provocação deliberada” ao determinar as sanções. Se Washington acredita que a política de aumento das sanções e pressão forçaria o Norte a abandonar as suas armas nucleares, “isto é um importante erro de cálculo e bloqueará o caminho da desnuclearização da península coreana para sempre”, acrescenta o comunicado.

Numa reunião histórica realizada em Singapura, em Junho, Donald Trump e Kim Jong-un assinaram um compromisso sobre a desnuclearização que, no entanto, não resultou em actos concretos.

Desde então, foram registados poucos avanços, com Washington a prometer manter as sanções contra o Norte até a “final e completamente verificada desnuclearização”, enquanto Pyongyang acusa os americanos de utilizarem tácticas de “gangster.”