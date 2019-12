Mundo

Nove pessoas morreram em tumulto num baile funk

Uma perseguição policial, seguida de troca de tiros, fez vários mortos num baile funk na comunidade de Paraisóplis, em São Paulo, Brasil.

Fotografia: Dr

Durante o tumulto, dez pessoas foram pisadas e levadas em estado grave para o hospital. Nove acabaram por morrer, segundo o site G1. A mesma publicação adianta que, além das vítimas mortais, há registo de vários feridos. Tudo começou quando dois homens passaram, de mota, que seguia em direcção ao baile funk e dispararam contra agentes da Polícia Militar.

A perseguição policial continuou até ao local do baile, onde participavam cerca de cinco mil pessoas, o que gerou um tumulto entre quem participava no evento.

De acordo com as autoridades, as forças policiais foram recebidas com pedradas e garrafas. Na sequência disso, a Polícia respondeu com gás pimenta para dispersar a multidão. Nessa ocasião, diz a Polícia, foi disparado um tiro, o que motivou correria e confusão.