Nove pessoas presas em mina na Rússia

Desabafo dos angolanos no novo CD de Yannick

Retrato dos problemas sociais em Angola e a promoção do amor ao próximo resumem os temas em abordagem nas 20 canções do terceiro álbum de originais, intitulado “Ou-tros Mundos”, de Yannick Afroman, com apresentação amanhã, a partir das 7h00, na Praça da Independência, em Luanda.