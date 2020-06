Mundo

Novo álbum de Beyoncé será exclusivo do Disney+

O serviço de streaming da Disney recebe ‘Black is King’ no final de julho.

Fotografia: DR

Não é só a chegada do musical ‘Hamilton’ no início de Julho que dará aos apreciadores de música bons motivos para subscrever o Disney+. Beyoncé anunciou que o seu novo álbum visual será um exclusivo do serviço de streaming.

O álbum chama-se ‘Black is King’ e foi criado para ser "uma biografia celebratória sobre a experiência negra, para o mundo" com o objectivo de "reimaginar as lições de 'O Rei Leão' para os jovens reis e rainhas de hoje, que andam à procura das suas coroas".

‘Black is King’ chegará ao Disney+ no dia 31 de Julho. Caso esteja interessado no Disney+, saiba que o serviço chegará ao nosso país em Setembro e terá um custo mensal de 6,99 euros. Pode ver abaixo o trailer de ‘Black is King’.